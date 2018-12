Turkse acteurs krijgen reisverbod omdat ze Erdogan beledigden SVM

24 december 2018

17u00

Bron: Belga 0 Een rechter in Istanboel heeft twee bekende Turkse acteurs een verbod opgelegd om het land uit te reizen. Ze zouden president Recep Tayyip Erdogan beledigd hebben tijdens een talkshow. Een van hen wordt er zelfs van beschuldigd te hebben opgeroepen tot een staatsgreep.

Metin Akpinar en Mujdat Gezen waren vrijdag te gast tijdens een praatprogramma op Halk TV. Akpinar zei daarbij dat er nood is aan democratie in Turkije om polarisering in de samenleving tegen te gaan. “Als er geen democratie zou komen, dan zouden leiders misschien aan hun voeten opgehangen worden of vergiftigd worden in kelders om te sterven, zoals het fascisme altijd vergaat.”

Gisteren reageerde Erdogan al verbolgen op de uitspraken. "Het zijn valse artiesten. Ze zullen hiervoor boeten." Niet lang daarna kondigde het openbaar ministerie in Istanboel aan dat het een onderzoek was gestart naar het tweetal.

Akpinar en Gezen werden vandaag ondervraagd. Beide mannen worden beschuldigd van het beledigen van het staatshoofd, Akpinar zelfs van het "aanzetten tot een gewapende opstand".