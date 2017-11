Turks vrachtchip vergaan op Zwarte Zee TK

11u58

Bron: ANP 0 AFP Archiefbeeld Een Turks vrachtschip met tien opvarenden is vergaan op de Zwarte Zee. Dat heeft de Turkse minister-president Binali Yildirim vandaag bekendgemaakt.

Aanvankelijk werd gemeld dat er elf mensen aan boord waren. Met drie schepen, een helikopter en een vliegtuig wordt gezocht naar overlevenden, maar er is nog niemand gevonden. Wel zijn lege reddingsboten en reddingsvesten gesignaleerd.

Het schip, de Bilal Bal, was met een lading ijzer onderweg naar de provincie Zonguldak toen het niet ver van het Aziatische deel van Istanbul door een nog onbekende oorzaak in de golven verdween. "Jammer genoeg is een van onze schepen in de Zwarte Zee gezonken", aldus Yilderim.