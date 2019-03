Turks tv-zender stopt ermee wegens “ondraaglijke overheidsdruk” kv

01 maart 2019

19u40

Bron: Reuters 0 De Turkse entertainmentzender Flash TV staakt zijn uitzendingen. De politieke en financiële druk van de Turkse overheid is “ondraaglijk” geworden, luidt het in een verklaring.

Flash TV bestaat al sinds 1992 en was een van de eerste private televisiezenders in Turkije. “We verlagen onze stem al enige tijd wegens de ondraaglijke druk die we al heel lang ervaren. De onwettige uitoefening van overheids-, administratieve, politieke en financiële druk werd onhoudbaar”, deelt het bedrijf mee. Het gaat daarbij onder andere om beperkingen op reclame.

Flash TV deelt mee dat de overheid het op hen gemunt heeft wegens hun onpartijdigheid. De zender is vooral bekend voor urenlange tv-programma’s over volksdansen en datingshows.



De regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft al meer dan 150 mediakanalen laten sluiten die volgens hen betrokken waren bij de staatsgreep in de zomer van 2016.

Reporters Zonder Grenzen zetten Turkije vorig jaar op de 157ste plaats van de 180 landen in de rangschikking van persvrijheid. Naar schatting 90 procent van de berichtgeving in de Turkse kranten schaart zich aan de kant van de overheid.