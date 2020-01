Turks parlement stemt in met militaire actie in Libië SPS

02 januari 2020

17u56

Het Turkse parlement heeft in meerderheid ingestemd met een eventueel militair ingrijpen in Libië. De Turkse regering wilde toestemming om met militaire acties de regering in Tripoli van premier Fayez al-Sarraj te kunnen steunen. Al-Sarraj is vooral in strijd met krijgsheer Khalifa Haftar. Haftars troepen staan in buitenwijken van Tripoli.

Fayez al-Sarraj leidt de regering die internationaal wordt erkend. Zijn regeringsploeg werd in 2016 dankzij inspanningen van de Verenigde Naties gevormd. Hij is vooral in strijd met krijgsheer Khalifa Haftar, die een rivaliserende ploeg, het Libische Huis van Afgevaardigden, steunt. Dat bestuurslichaam belaagt het zwakke bewind van al-Sarraj vanuit het noordoosten van Libië.

Het parlement besprak de motie tijdens een spoedzitting. De regering kan nu zelf beslissen over de timing, de omvang van de troepeninzet en het aantal troepen dat gestuurd zal worden. Turkije is een bondgenoot van de door de VN gesteunde regering van nationale eenheid in Tripoli. Volgens Ankara is het die regering die vroeg om de Turkse troepen.

Egypte, dat Libische Huis van Afgevaardigden steunt, heeft boos gereageerd op het Turkse besluit militair ingrijpen in Libië mogelijk te maken. Egypte waarschuwt voor de repercussies van een Turkse militaire interventie in Libië en zegt dat deze interventie een negatieve invloed zal hebben op de stabiliteit in de regio van de Middellandse Zee.”