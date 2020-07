Turks parlement stemt in met controversiële wet die controle op sociale media aanscherpt HLA

29 juli 2020

07u35

Bron: Belga 0 Het Turkse parlement heeft woensdag een wetsontwerp goedgekeurd dat de controle van de overheid op de sociale media aanscherpt, zo meldt het staatsgecontroleerde persbureau Anadolu. De controversiële wet zorgt voor onrust bij organisaties die ijveren voor de vrijheid van meningsuiting.

De nieuwe wetgeving bepaalt dat de belangrijke socialenetwerksites zoals Twitter of Facebook zich moeten schikken naar vragen van het Turkse gerecht om bepaalde inhoud in te trekken. Indien ze geen gevolg geven aan de vraag om berichten te schrappen, wacht hen een forse boete. De wet verplicht de socialenetwerksites ook om een vertegenwoordiger te hebben in Turkije.

Volgens de AKP-partij, de moslimconservatieve partij van president Recep Tayyip Erdogan die al jaren aan de macht is, dient de wet om een einde te maken aan online beledigingen. President Erdogan ligt regelmatig onder vuur wegens de autoritaire stijl van regeren die hem toegedicht wordt. Begin juli riep hij nog op om "orde op zaken te stellen" op de sociale media nadat zijn dochter en schoonzoon beledigingen naar het hoofd geslingerd kregen op het wereldwijde web.

Tal van internetgebruikers en ngo's beschuldigen Erdogan ervan dat hij de sociale media wil muilkorven via de nieuwe wetgeving. "De sociale media hebben een kapitaal belang voor de vele mensen die ze gebruiken om zich te informeren. Deze wet kondigt een sombere periode van onlinecensuur aan", zei ngo Human Rights Watch maandag nog.

Twitter en Facebook worden reeds van nabij gevolgd door de Turkse autoriteiten. Er zijn al tal van processen geweest wegens "belediging van het staatshoofd" of "terroristische propaganda", en dat op basis van slechts enkele tweets. Uit gegevens van Twitter, over het eerste semester van 2019, blijkt dat Turkije een van de landen is die het meest vraagt om inhoud in te trekken.