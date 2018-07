Turks parlement keurt nieuwe veiligheidswet goed Redactie

25 juli 2018

02u30

Bron: ANP/AD 0 Het Turkse parlement heeft haar goedkeuring gegeven aan alle onderdelen van een nieuwe veiligheidswet. Die moet een nieuw middel zijn in de strijd tegen terrorisme, nadat vorige week na twee jaar de noodtoestand is opgeheven in het land.

De wet voorziet in bredere bevoegdheden voor lokale bestuurders, staat langere detenties toe en geeft het recht ambtenaren te ontslaan als er banden of contacten zijn met terroristische organisaties of andere bedreigingen voor de nationale veiligheid.

Noodtoestand

De Turkse regering besloot vorige week donderdag de noodtoestand op te heffen. Die werd kort na de mislukte staatsgreep in 2016 afgekondigd en werd in totaal zeven keer met drie maanden verlengd. President Recep Tayyip Erdogan had al beloofd die niet nog eens te verlengen.

Door de noodtoestand konden bepaalde vrijheden worden ingeperkt en kon de regering decreten uitvaardigen die geen goedkeuring van het parlement nodig hebben. Sinds de mislukte staatsgreep zijn ongeveer 160.000 mensen gevangengezet en is bijna hetzelfde aantal ambtenaren ontslagen, meldde het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties in maart van dit jaar. Ruim 50 duizend van hen werden in staat van beschuldiging gesteld.