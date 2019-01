Turks oppositielid begint hongerstaking uit protest tegen opsluiting SVM

29 januari 2019

17u01

Bron: Belga 0 In Turkije is Eren Erdem, een bekend politicus van de centrumlinkse oppositiepartij CHP, in hongerstaking gegaan uit protest tegen zijn opsluiting. Dat meldt zijn partijgenoot Baris Yarkadas.

Erdem werd in juni vorig jaar beschuldigd van banden met Fethullah Gülen. De prediker, die in de Verenigde Staten woont, is volgens de regering van president Recep Tayyip Erdogan verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in Turkije op 15 juli 2016.

Op Twitter werd een handgeschreven brief verspreid van Erdem. Hij legt daarin uit dat hij in hongerstaking gaat na een beslissing van het gerecht begin januari. Een rechtbank oordeelde dat hij na zeven maanden in voorlopige hechtenis moest worden vrijgelaten, maar dezelfde dag nog besliste dezelfde rechtbank dat hij alsnog in de gevangenis moest blijven. Hij beschrijft de gang van zaken als "schandalig" en zegt dat zijn recht op een eerlijk proces geschonden is.

4-) Bildiri ektedir. Elden ele paylasirsaniz sevinirim.. Dayanisma duygularim ile.. Eren Erdem pic.twitter.com/vclBLYbNUc Eren Erdem(@ erenerdemnet) link

“Niets te maken met Gülen”

Daarnaast benadrukt Erdem in de brief nogmaals dat hij niets te maken heeft met de beweging van Gülen. Hij zegt enkel geviseerd te worden omdat hij lid is van de oppositie.

Op 8 november startte de opgesloten politica Leyla Güven van oppositiepartij HDP ook met een hongerstaking uit protest tegen de opsluiting van Abdullah Öcalan, de oprichter van de verboden Arbeidspartij PKK. Vorige week kwam ze na bijna een jaar in voorhechtenis vrij. Meerdere vastgehouden HDP-aanhangers traden daarop in haar voetsporen. Volgens de partij zijn ondertussen 281 mensen in hongerstaking.