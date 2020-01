Turks onderzoeksschip gespot in Griekse economische zone

31 januari 2020

12u06

Bron: Belga

De strijd om aardgas in het oosten van de Middellandse Zee gaat een nieuwe fase in: voor het eerst heeft vrijdag een Turks onderzoeksschip, de Oruç Reis, de exclusieve economische zone van Griekenland bereikt ten zuiden van het Griekse eiland Kastelorizo en ten oosten van het eiland Kreta. Dit heeft de Griekse staatstelevisie ERT gemeld op gezag van het ministerie van Defensie in Athene.