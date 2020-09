Turks onderzoeksschip dat voor hoogspanning zorgde tussen Turkije en Griekenland, teruggekeerd naar Turkije Grieks-Turkse spanningen ADN

13 september 2020

09u11

Bron: Belga 0 Het Turkse onderzoeksschip Oruç Reis is in de nacht van zaterdag op zondag teruggekeerd naar de Turkse havenstad Antalya. Het schip, dat naar gasreserves speurt in het oosten van de Middellandse Zee, zorgt al geruime tijd voor hoogspanning tussen Turkije en Griekenland. Athene juicht dan ook het einde van de onderzoeksmissie toe.

"Een positieve stap", zegt de Griekse regeringswoordvoerder Stelios Petsas zondag bij zender Skai. De regering van premier Kyriakos Mitsotakis vraagt tegelijk wel dat Turkije verdere stappen neemt om tot een dialoog te komen over de vastlegging van de zogenaamde exclusieve economische zone (internationale wateren waarin het nabije land bepaalde rechten heeft, red.) in de regio.

De historische vijanden twisten er over die zone en dus de controle over de mogelijke gasreserves onder de zeebodem. De grens tussen beide landen maakt die opdracht er niet eenvoudig op. Griekenland kent talloze eilanden, sommige pal voor de Turkse kustlijn. Zo is het kleine bewoonde eilandje Kastellorizo een steentje in de Turkse schoen. Het eiland is een van de meeste oostelijke van Griekenland en verderaf gelegen van andere Griekse eilanden.

Volgens Athene bevond de Oruç Reis zich in wateren die tot Griekenlands exclusieve economische zone behoren. De Europese Unie trad lidstaat Griekenland bij met scherpe kritiek op Ankara en dreigde met zware sancties. Dat beide landen lid zijn van de NAVO, maakt de kwestie er niet meteen eenvoudiger op. Turkije betwist de aantijgingen en stelt dat het in wateren speurde die behoren tot het Turkse continentaal plat (de 'ondiepe' zone op zee nabij de kust, nvdr).

