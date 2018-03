Turks leger omsingelt stad Afrin om Koerdische strijders te verdrijven ep

13 maart 2018

09u24

Bron: Belga 1 Een kleine twee maanden na de start van hun offensief tegen de Koerdische YPG-milities in het noorden van Syrië, zijn de Turkse soldaten erin geslaagd de stad Afrin te omsingelen. Dat heeft het Turkse nieuwsagentschap Anadolu vandaag meegedeeld.

Een bron binnen het leger heeft aan hetzelfde agentschap verklaard dat de Turkse soldaten al sinds gisteren gestart zijn met het belegeren van Afrin. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat 300.000 mensen ingesloten zitten in Afrin.

Het Turkse leger was op 20 januari met "operatie olijftak" begonnen. Daarmee wilde Ankara de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) verjagen, die een deel van het noorden van Syrië controleerden.

Die Koerdische militie vormde in Syrië een van de belangrijkste bondgenoten van de VS in de strijd tegen de grotendeels overwonnen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Maar Turkije beschouwt de YPG als de Syrische vleugel van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had de belegering van Afrin eerder al aangekondigd. "Op die manier wordt de hulp van buitenaf geblokkeerd en zal de terreurorganisatie niet meer de mogelijkheid hebben om met iemand een handel aan te gaan."