Turkmenistan beveelt mondmaskers aan tegen "stof" ISA

13 juli 2020

12u42

Bron: BELGA 3 De autoriteiten in Turkmenistan roepen hun inwoners op om een mondmasker te dragen, niet tegen het coronavirus, maar wel tegen “stof”. Ook is social distancing aangeraden. Het Centraal-Aziatische land blijft erbij dat het coronavirus er niet woedt, hoewel buitenlandse media berichten over besmettingen in Turkmenistan.

Het ministerie van Volksgezondheid roept de inwoners in een mededeling op om een mondmasker te dragen omdat er hoge concentraties stof in de lucht zitten. “Het is ten sterkste aanbevolen dat iedereen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt om de bovenste luchtwegen te beschermen”, klinkt het. Eerder hadden de autoriteiten ook al aangeraden om voldoende afstand te houden. Een reden gaven ze daarvoor niet. Vorige week kregen bus- en taxichauffeurs al mondmaskers die ze kunnen dragen tijdens hun shift.

Nog vorige week is een delegatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangekomen in het land om na te gaan hoe de autoriteiten reageren op de epidemie. Turkmenistan is een van de meest gesloten landen ter wereld.



De Amerikaanse ambassade in hoofdstad Ashgabat waarschuwde vorige week voor mogelijke Covid-19-besmettingen in het land. Turkmeense diplomaten noemden dat valse informatie.



