Turkije zal volgens functionaris alle Syrische vluchtelingen doorlaten naar Europa

27 februari 2020

23u11

Turkije houdt geen Syrische vluchtelingen meer tegen die via land of zee Europa proberen te bereiken. Dat zegt een hoge Turkse functionaris tegen persbureau Reuters. De bron zegt dat de politie, kustwacht en grenswachten al zijn geïnstrueerd.

De maatregel zou te wijten zijn aan de 22 Turkse militairen die gedood werden bij een luchtaanval in de Syrische provincie Idlib, én de verwachte komst van meer vluchtelingen vanuit die regio. In afwachting daarvan kreeg de Turkse politie, de kustwacht en grensbewakingsambtenaren het bevel om zich terug te trekken.

Het Syrische regeringsleger is bezig met een offensief om die provincie aan de grens met Turkije in handen te krijgen. Dat heeft geleid tot een enorme vluchtelingenstroom. In Turkije bevinden zich al zo'n 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen.