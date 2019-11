Turkije wil twintig IS-gevangenen naar Duitsland terugsturen: “Het is hier geen hotel” SVM

03 november 2019

18u40

Bron: Belga 10 Turkije wil twintig IS-gevangenen naar Duitsland terugsturen. Dat heeft de communicatiedirecteur van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan de 'Stuttgarter Zeitung' gezegd.

Volgens de Turken heeft het leger sinds het begin van hun recente invasie in Noord-Syrië vier Duitse IS-strijders gevat. Zestien anderen zouden al langer in gevangenissen in het land verblijven.

Eerder had minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu al gezegd dat Turkije "geen hotel voor IS'ers" is. Hij uitte kritiek op de beslissing van verschillende Europese landen om de nationaliteit af te nemen van IS-strijders. Hij noemde dat "onaanvaardbaar en onverantwoord" en dreigde er toen al mee om buitenlandse IS’ers terug te sturen.