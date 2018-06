Turkije wil nog eens 138 mensen aanhouden voor mislukte coup van 2016

IVI

26 juni 2018

14u47

Bron: Belga

1

De Turkse autoriteiten hebben dinsdag 138 aanhoudingsbevelen uitgeschreven, ook voor soldaten in actieve dienst, in verband met de mislukte militaire coup in 2016, de eerste grote operatie sinds de verkiezingen van zondag. De verdachten worden gezocht wegens vermoedelijke banden met Fethullah Gülen, een islamitische geestelijke die in de Verenigde Staten leeft en van de Turkse regering de schuld krijgt voor de couppoging.