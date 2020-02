Turkije wil Duitse journalist 16 jaar opsluiten YV

13 februari 2020

14u53

Bron: Belga 0 Een procureur in Istanboel heeft 16 jaar cel geëist voor de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel vanwege “verspreiding van terroristische propaganda”, zo heeft zijn advocaat Veysel Ok donderdag aan het Duitse persbureau DPA gezegd. Het proces bij verstek tegen Yücel in Istanboel zal op 2 april doorgaan.

Yücel, die werkte als correspondent voor het Duitse Die Welt, is beschuldigd van het verspreiden van propaganda voor de verboden Koerdische Arbeidspartij PKK en van het aanstoken van haat en vijandigheid onder de bevolking, zei zijn raadsman.

De journalist in Turkije zat gevangen van februari 2017 tot februari 2018, zonder enige aanklacht. Dat zorgde voor een diplomatieke crisis tussen Berlijn en Ankara. De verslaggever kwam in februari 2018 vrij en keerde naar Duitsland terug. Daarbovenop zei de journalist dat hij in zijn gevangenschap gefolterd werd, en dat president Erdogan daar verantwoordelijk voor was.

Contact met PKK en belediging van de president

Volgens de aanklacht is Yücel ervan beschuldigd contact te hebben met leden van de PKK en volgelingen van de in de VS vertoevende islamitische geestelijke Fethullah Gulen. Ankara beschuldigt hem ervan achter de mislukte coup van 2016 te zitten.

Van de andere kant eiste de magistraat een aparte rechtszaak tegen Yücel voor “belediging van de president” op basis van een in november 2016 geschreven artikel.

Het Turkse Grondwettelijk Hof vonniste vorig jaar dat de detentie van Yucel onwettig was. Bovendien waren zijn persoonlijke rechten en de persvrijheid geschonden. “Ofwel las de aanklager de beslissing van het Grondwettelijk Hof niet, ofwel hield hij er geen rekening mee”, zei Ok, de eisen van de aanklager “illegaal” noemend.

Volgens Amnesty International wordt de persvrijheid in Turkije al jaren aan banden gelegd. Journalisten die kritiek hebben op de president worden opgepakt. Turkije staat op plaats 157 van de 180 in de World Press Freedom Index.