Turkije wil dat Rusland en Iran offensief in Syrische Idlib staken KVE

17u25

Bron: Belga 0 AFP Turkije heeft Rusland en Iran opgeroepen om het militaire offensief in de Syrische provincie Idlib te staken. "Ze moeten hun verplichtingen nakomen", zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu vandaag aan staatspersagentschap Anadolu. Moskou en Teheran - samen met Rusland de 'garantiemachten' in Syrië - moeten "het Syrische regime stoppen", vindt hij.

Syrische regeringstroepen en bondgenoten - waaronder Iran en Rusland - zijn bezig met een groot offensief tegen de rebellen in de noordwestelijke provincie Idlib, het laatste nog overgebleven rebellenbolwerk in Syrië. Vorig jaar werd het gebied nochtans uitgeroepen tot 'deskescalatiezone': de drie garantiemachten beloofden er een troepenmacht te installeren en de rust te bewaren.

Maar volgens Turkije - een bondgenoot van het westen - schenden Moskou en Teheran die afspraak door luchtaanvallen uit te voeren op gematigde rebellen in de provincie. In de gelijknamige stad Idlib zijn al tienduizenden mensen gevlucht omdat de luchtaanvallen er de laatste tijd zijn toegenomen. Naar schatting leven er twee miljoen mensen. Volgens verschillende belangenorganisaties kwamen bij luchtaanvallen zondag ook zeker 21 gewone burgers om het leven. De Syrische en Russische luchtmacht zouden die bombardementen hebben uitgevoerd.

Volgens Anadolu heeft Turkije de Iraanse en Russische ambassadeur uitgenodigd om de bezorgdheid over de Syrische leider Bashar al-Assad nog eens in de verf te zetten. Ankara zet intussen zijn militaire operatie in het noorden van Syrië voort en blijft in het kader van het akkoord over deskescalatiezones ook militair aanwezig in Idlib.