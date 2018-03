Turkije wil dat Duitsland meer doet om aanslagen op moskeeën te voorkomen kv

12 maart 2018

21u01

Bron: Belga 4 Volgens de Turkse regering onderneemt Berlijn te weinig om aanslagen tegen moskeeën in Duitsland op te helderen of te voorkomen. De Duitse ambassadeur is op het matje geroepen door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara en heeft een overeenkomstige nota ontvangen. Dat zei de woordvoerder van de islamitisch-conservatieve AKP-regering, Bekir Bozdag, vanavond in Ankara.

Hoewel de bondsregering verzekert alle maatregelen te treffen, komt het steeds weer tot aanvallen op mosliminstellingen, hekelde Bozdag. Men verwacht van Duitsland "gevoeliger" te zijn bij dit thema.

De afgelopen dagen zijn er in Duitsland een resem aanslagen met molotovcocktails geweest tegen Turkse instellingen, waarbij de achtergrond niet duidelijk is, maar mogelijk wel verband houdt met het Turkse militaire offensief tegen de Koerden in het noordwesten van Syrië. De Turkse regering gaat ervan uit dat de aanslagen door de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK gepleegd werden.

Turkije en zijn Syrische bondgenoten hebben op 20 januari een offensief gelanceerd tegen de Koerdische militie YPG, een steunpilaar van de VS en het Westen in de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Turkije schaalt de YPG echter wegens zijn banden met de PKK in als een terreurorganisatie.