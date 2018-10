Turkije: “Wij kunnen bewijzen wie verantwoordelijk is voor lot Khashoggi” Marc Guillet MVDB TT

19 oktober 2018

14u50

Bron: AD.nl, Belga 0 Turkije heeft “bewijsmateriaal in handen over wat er met Khashoggi is gebeurd en wie er verantwoordelijk is”. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, tijdens zijn bezoek aan Albanië gezegd over de mysterieuze verdwijning van de Saoedische journalist.

Het is de eerste keer dat Turkije met een officiële verklaring komt over het lot van de Saoedische dissident. Eerder zei president Erdogan alleen dat er in het Saoedische consulaat in Istanboel, waar Khashoggi op 2 oktober verdween, bewijsmateriaal was overgeschilderd. De Turkse minister van Justitie liet eerder weten dat de Khashoggi-zaak ‘grondig’ wordt onderzocht en dat de resultaten ‘binnenkort’ openbaar worden gemaakt.



Çavuşoğlu sprak berichten in Turkse en Amerikaanse media tegen dat hij een geluidsopname had gedeeld van het martelen en vermoorden van de journalist met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Mike Pompeo, die woensdag in de Turkse hoofdstad Ankara was. Hij noemde het ‘uitgesloten’ dat Turkije aan Pompeo of enige andere Amerikaanse functionaris een geluidsopname heeft gegeven die te maken heeft met de verdwijning van Khashoggi, zei hij tegen verslaggevers. Hij voegde er aan toe dat Turkije met bewijzen zou komen zodra de Turks recherche het onderzoek heeft afgerond.

Onderzoek

Turkse rechercheurs doen sinds gisteren onderzoek in het Belgradobos aan de rand van Istanboel en in de stad Yalova. Ze hopen daar de lichamelijke resten van de Saoedische journalist te vinden. Die twee locaties zijn in beeld gekomen doordat via veiligheidscamera’s langs de wegen vanaf het Saoedische consulaat de routes van twee consulaire auto’s in kaart konden worden gebracht.

Saoedi-Arabië spreekt de Turkse lezing tegen, maar is niet met een eigen versie over de verdwijning van Khashoggi gekomen. De Saoedische consul in Istanbul, Mohammed al-Otaibi, heeft Turkije 16 oktober verlaten.

“Raadselachtig verkeersongeluk”

Turkse media meldden dat een vermeend lid van het Saoedische 'doodseskader’ van Khashoggi, een 31-jarige luchtmachtofficier, bij “een raadselachtig verkeersongeluk” in Saoedi-Arabië is omgekomen.

De Amerikaanse president Donald Trump erkende gisteren dat Khashoggi waarschijnlijk dood was. Hij dreigde met “heel ernstige” gevolgen voor Riyad als de betrokkenheid van Saoedi-Arabië bevestigd zou worden. Het gesloten koninkrijk is de grootste klant van de Amerikaanse wapenindustrie. In 2017 werd voor een totaal van liefst 100 miljard dollar contracten afgesloten.

Republikeinen verwijten Khashoggi banden met islamisten

Aanhangers en bondgenoten van Trump trachten ondertussen het imago van Khashoggi aan te tasten en wijzen op banden tussen de verdwenen journalist en islamisten. Parlementsleden van de Republikeinen deelden de voorbije dagen berichten uit rechtse media over hoe dicht Khashoggi bij de islamistische Moslimbroedschap stond en over zijn berichtgeving over Osama bin Laden, de leider van al-Qaida die in 2011 gedood werd.

De kritiek op de journalist moet de pogingen van Trump ondersteunen om een goede relatie met de Saoedi’s te behouden.

“Khashoggi had banden met de Moslimbroedeerschap”, zei nieuwsanker Harris Faulkner van Fox News in een uitzending. De Republikeinse Senaatskandidaat voor de staat Virginia, Corey Stewart, zou gezegd hebben: “Khashoggi was zelf geen goede kerel”. Trumps zoon Donald Jr. verspreidde vorige week een tweet waarin een journalist Khashoggi verweet dat hij in Afghanistan met Bin Laden uithing.

Khashoggi’s vroegere sympathieën voor islamisten zijn bekend, maar ook zijn verandering in een criticus van de Saoedische regering, waarbij hij zich voor hervormingen, democratie en persvrijheid uitsprak. Regeringsgezinde Saoedische media verspreiden sinds dagen het verwijt dat Khashoggi aanleunde bij de Moslimbroederschap en bij Qatar, het emiraat waarmee Saoedi-Arabië overhoop ligt.