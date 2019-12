Turkije wees sinds november al 110 buitenlandse terroristen uit, onder hen twee Belgen HLA

20 december 2019

12u39

Bron: Belga 10 Turkije heeft sinds vorige maand naar eigen zeggen 110 buitenlandse terroristen naar hun thuisland uitgewezen. Dat kreeg het Duitse persagentschap dpa bevestigd bij het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder hen zouden ook twee Belgen zijn.

De vertegenwoordiger van het ministerie bevestigde een telling door het staatsagentschap Anadolu. Dat sprak van 110 gedeporteerde

"foreign terrorist fighters". Onder hen werden er 46 naar Europa uitgewezen, vooral Duitsers (21), Fransen (13) en Britten (5).

Het terugsturen begon op 11 november. Het ministerie preciseerde niet of alle verdachten gelinkt waren aan de terreurgroep IS en of ze opgepakt werden na de Turkse inval in het noordoosten van Syrië.

Volgens Anadolu worden 849 vermoedelijke buitenlandse terroristen vastgehouden die in aanmerking komen voor uitwijzing eens hun nationaliteit is bevestigd.

"Iedereen zal naar eigen land terugkeren. Turkije is geen openluchtgevangenis of hotel", zei de woordvoerder van het ministerie eerder deze maand.