Turkije vraagt internationale coördinatie van crisis Syrische vluchtelingen

23 augustus 2019

Bron: Belga

Turkije heeft tot een coördinatie op wereldniveau opgeroepen om de crisis van de honderdduizenden Syrische vluchtelingen van de jarenlange oorlog in hun land op te lossen. Turkije vangt 4 miljoen vluchtelingen op. Dat is wereldwijd het grootste aantal dat in één enkel land opgevangen wordt. Meer dan 3,6 miljoen van hen komen uit buurland Syrië.