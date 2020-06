Turkije voert opnieuw bombardementen uit op Koerden in Irak HR

17 juni 2020

07u33

Bron: Belga 0 Buitenland Turkije heeft in het noorden van Irak een nieuwe operatie gelanceerd tegen de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De luchtoperatie ‘Tijgerklauw’ komt er na beschietingen van de PKK en van “andere terroristen” op Turkse doelwitten, zegt het ministerie van Defensie in Ankara.

Turkije zegt dat het om een rechtmatige daad van zelfverdediging gaat. Turkije zet onder meer drones en helikopters in.



Maandagvoormiddag al voerde Turkije zware aanvallen uit in Noord-Irak. Die operatie, ‘Adelaarsklauw’, was onder meer gericht tegen doelwitten in het Kandil-gebergte, in de buurt van de Iraanse grens, en in Sinjar. De Iraakse legerleiding veroordeelde de aanvallen als een provocatie.

De PKK heeft het Noord-Iraakse Kandil-gebergte als uitvalsbasis. Turkije, maar ook de EU en de VS, beschouwen de PKK als terreurorganisatie.

De Turkse staat en de PKK zijn al decennia in een conflict verwikkeld. In de zomer van 2015 mislukte een wapenstilstand. Sindsdien voert het Turkse leger regelmatig aanvallen uit tegen de PKK in het noorden van Irak en het zuidoosten van Turkije. De jongste weken voerde Turkije de militaire operaties in het zuidoosten van Turkije op.