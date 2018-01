Turkije start grondoffensief tegen Koerdische milities in Syrië sam

20 januari 2018

10u59

Bron: belga 11 Het Turkse leger is gestart met een grondoffensief in de Noord-Syrische regio Afrin, die momenteel nog gecontroleerd wordt door Koerdische milities. Dat meldt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in een televisietoespraak .

Erdogan spreekt over de start van de "actieve grondoperatie", maar geeft geen concrete details. Wel benadrukt de president dat het de bedoeling is om daarna ook een actie te beginnen in Manbij, iets verder naar het oosten.

Afrin valt onder de controle van YPG (Koerdische Volksbeschermingseenheden). Die Koerdische militie was in Syrië een van de belangrijkste bondgenoten van het Westen in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Maar Turkije beschouwt YPG als een Syrische tak van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Ook de stad Manbij wordt door YPG gecontroleerd.

"Zelfverdediging"

Eerder op de dag meldde het Turkse leger nieuwe aanvallen te hebben uitgevoerd op de YPG-milities in het noorden van Syrië "uit wettige zelfverdediging". Het was een reactie op beschietingen die plaatsvonden in Afrin, zo klonk het. Erdogan dreigde de voorbije dagen verschillende keren om samen met pro-Turkse rebellen een grondoperatie op te starten om de Koerdische milities uit de regio te verdrijven.

Verschillende waarnemers verwachtten dat een invasie enkel zou volgen wanneer Ankara daarvoor groen licht zou krijgen vanuit Rusland.