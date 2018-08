Turkije voert conflict met VS verder op: Erdogan wil Amerikaanse elektronica boycotten TTR

14 augustus 2018

11u33

Bron: Belga, ANP, Bloomberg 28 Turkije gaat Amerikaanse elektronische toestellen "boycotten". Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag gezegd in een toespraak, onder meer verwijzend naar de iPhone van Apple. D aarmee reageert hij op de hogere tarieven en sancties die de Verenigde Staten tegen Turkije instelden, vanwege het dispuut over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson die sinds de staatsgreep van 2016 vastzit in Turkije. Ankara verdenkt hem van terroristische activiteiten, maar volgens Amerika is daar geen bewijs voor.

"We gaan Amerikaanse elektronische toestellen boycotten. Als zij iPhones hebben, hebben anderen Samsung", aldus Erdogan tijdens zijn speech, in een sfeer van erg gespannen diplomatieke betrekkingen tussen VS en Turkije.



"Wij hebben Vestel Venus", aldus nog Erdogan, verwijzend naar het Turkse bedrijf Vestel Elektronik en de smartphone die het produceert. "We zullen zelf betere producten maken van wat we in het buitenland kopen, en ze in het buitenland verkopen."

Nochtans wordt Erdogan zelf regelmatig gezien met een iPhone of iPad in de hand. Tijdens de couppoging van 2016 riep Erdogan zijn aanhangers op om op straat te komen via een boodschap die hij verspreidde met FaceTime, een videotelefonietoepassing ontwikkeld door Apple.

Lira-crisis

Erdogan benadrukte dat er een prijs betaald moet worden voor de situatie waarin de Turken zich momenteel bevinden. Hij zei ook dat dit geldt voor zij die een economische oorlog willen voeren met Turkije. "De pestkoppen van het mondiale systeem kunnen niet lafhartig aan onze prestaties raken die met bloed verkregen zijn", zei Erdogan gisteren tijdens zijn toespraak.

Ankara nam onlangs de nodige economische maatregelen onder meer om de vrije val van de Turkse lira te stoppen. Het conflict met Washington maakt de situatie er voor de Turken niet beter op. Het gevolg van de ruzie is de scherpe koersdaling van de lira: in de afgelopen twaalf maanden al 67 procent. De grootste waardedaling van de lira sinds 2001.

"Dit kunnen we niet aanvaarden"

De Turkse president meent dat de VS, een NAVO-bondgenoot, Turkije in de rug geschoten hebben omdat ze hogere importheffingen hebben opgelegd voor Turks staal en aluminium. Volgens de president is dit een politiek complot tegen zijn land. "Aan de ene kant ben je een strategische partner, aan de andere kant schiet je jouw partner in de rug", zei Erdogan eerder. "Dit kunnen we niet aanvaarden."

Volgens de NAVO is het geschil tussen de VS en Turkije "een bilaterale aangelegenheid waarin de NAVO niet betrokken is", zo reageerde een woordvoerster in Brussel.

De Europese Commissie onderzoekt momenteel wat de mogelijke impact van de lira-crisis is op de Europese banken. Beleggers maken zich zorgen dat de Turkse crisis overslaat naar de Europese financiële markten en bankensector. Vrijdagochtend noteerden alle aandelen binnen de Bel20-index in het rood.

