Turkije voert bombardementen uit in Syrië na luchtaanval waarbij meer dan 20 soldaten omkwamen

28 februari 2020

00u33

Bron: Belga, ANP 4 Turkije voert artilleriebombardementen uit op stellingen van het Syrische regeringsleger, nadat gisteren meer dan twintig Turkse militairen omkwamen bij een luchtaanval in de provincie Idlib . Dat zeggen twee Turkse overheidsfunctionarissen vandaag.

Ankara neemt "alle bekende" doelen van het Syrische regeringsleger onder vuur uit vergelding voor de luchtaanval, meldt een regeringswoordvoerder aan staatspersbureau Anadolu. Bronnen zeggen dat de Turkse president Erdogan en zijn staf vanwege de aanval crisisberaad hebben gehouden. Een diplomatieke bron laat bovendien weten dat de Turkse minister Cavusoglu (Buitenlandse Zaken) heeft gebeld met NAVO-topman Jens Stoltenberg. Het is onduidelijk wat precies is besproken.

Het leger van Bashar al-Assad rukt de laatste weken steeds verder op in Idlib, waar de opstandelingen die al negen jaar tegen Assad vechten hun laatste bolwerk hebben. Het Turkse leger bemant dan weer observatieposten in Idlib en is de laatste tijd herhaaldelijk onder vuur genomen. Dat leidde weer tot vergeldingsacties tegen de Syrische regeringstroepen, waardoor de situatie steeds verder escaleerde.

Het offensief heeft geleid tot een enorme vluchtelingenstroom richting Turkije, dat al 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. Zo'n 950.000 mensen zouden op de vlucht zijn voor het geweld.

President Erdogan sommeerde Syrië eerder al om haar troepen voor het eind van de maand terug te trekken en waarschuwde dat zijn land anders zal ingrijpen.

Rusland beschuldigt Turkije juist van het steunen van “illegale gewapende groepen”.