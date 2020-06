Turkije veroordeelt opnieuw 121 mensen tot levenslang voor mislukte staatsgreep in 2016 HLA

26 juni 2020

14u39

Bron: Belga 0 Een rechtbank in de Turkse hoofdstad Ankara heeft vrijdag 121 mensen tot levenslange straffen veroordeeld voor hun vermeende betrokkenheid bij een mislukte staatsgreep door een groep militairen in 2016. Dat heeft het staats persbureau Anadolu gemeld.

De rechtbank veroordeelde 86 mensen tot 'verstrengde' levenslange gevangenisstraf voor "een poging om de grondwet te schenden" terwijl 35 mensen 'gewoon' levenslang kregen voor dezelfde aanklacht, aldus Anadolu. Ze worden allemaal beschuldigd van betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep bij het gendarmeriecommando in Ankara.

Negen keer ‘verstrengd’ levenslang

Van de 121 werd een voormalige kolonel tot negen keer 'verstrengde' levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens "opzettelijke moord". De kolonel wordt ervan beschuldigd dat hij het bevel gaf om het hoofd van de antiterreurpolitie-eenheid en zijn lijfwacht te doden uren na de mislukte staatsgreep. De lijfwacht stierf terwijl de politiechef de verwondingen overleefde. 'Verstrengde' levenslange gevangenisstraf houdt in dat men in een zwaarder gevangenisregime terechtkomt.

Turkije geeft de in de VS gevestigde islamitische geestelijke Fethullah Gülen de schuld van de poging tot staatsgreep op 15 juli 2016. In totaal werden al 1.934 mensen tot levenslang veroordeeld door Turkse rechtbanken sinds december, meldt Anadolu. Ooit was hij een bondgenoot van president Recep Tayyip Erdogan, maar nu ontkent Gülen elke rol bij de mislukte poging, waarbij 251 doden en meer dan 2.000 gewonden vielen. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen weken de klopjacht op vermoedelijke Gülen-aanhangers in het hele land opgevoerd, ook in het leger.

Het leger heeft bijna 20.000 personeelsleden "weggezuiverd" sinds de mislukte putsch, zo heeft Defensieminister Hulusi Akar eerder deze maand gezegd.