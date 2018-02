Turkije veroordeelt NASA-wetenschapper voor terrorisme kv

09 februari 2018

21u44

Bron: Reuters, Hürriyet Daily News, odu.edu 4 In Turkije is een NASA-wetenschapper met de Turks-Amerikaanse nationaliteit veroordeeld voor terrorisme omdat hij banden zou hebben met de beweging van Fettulah Gülen. Volgens de VS werd de man echter veroordeeld zonder geloofwaardige bewijzen.

NASA-wetenschapper Serkan Gölge werd in juli 2016 tijdens een bezoek aan zijn thuisland gearresteerd en zit sindsdien in een Turkse cel. De fysicus, die samen met zijn vrouw en hun twee kinderen in Houston, Texas woonde, werkte op dat ogenblik mee aan een NASA-project waarbij de effecten van straling op astronauten wordt onderzocht.

Terreurorganisatie

Donderdag werd hij schuldig bevonden aan het lidmaatschap van een gewapende terreurorganisatie en kreeg hij een celstraf van 7 jaar en 6 maanden opgelegd, zo bericht omroep CNNTurk.

Tijdens zijn proces werd Gorge gelinkt aan moslimprediker Fettulah Gülen, die volgens Ankara verantwoordelijk is voor de couppoging in juli 2016. Görge, die zelf in de VS woont, ontkent echter alle betrokkenheid bij de beweging.

"De Turkse burger Serkan Gölge werd berecht door een onpartijdig Turks hof en veroordeeld na een eerlijk proces," deelt Hami Aksoy, de woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken mee. "We verwachten dat onze Amerikaanse tegenhangers de beslissing van de onafhankelijke Turkse gerechtshoven respecteren."

Willekeurigheid

In Washington heerst ongerustheid over de straf voor Görge en voor andere Amerikaanse burgers die vervolging riskeren in Turkije. "De Verenigde Staten maken zich ernstig zorgen om de veroordeling zonder geloofwaardig bewijs van de Amerikaanse burger Serkan Gölge voor het lidmaatschap van een terreurorganisatie op 8 februari," zo deelde Heather Nauert, woordvoerster van het departement van Buitenlandse Zaken donderdag mee.

Nauert riep Ankara ook op om een einde te maken aan de noodtoestand in Turkije, die kort na de couppoging werd afgekondigd, en om mensen die willekeurig werden opgesloten weer vrij te laten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en nationaal veiligheidsadviseur H.R. McMaster brengen in de loop van de volgende dagen een bezoek aan Turkije voor gesprekken over de aanhoudende spanningen omtrent Syrië.