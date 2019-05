Turkije veroordeelt 74 mensen tot levenslang voor hun rol bij staatsgreep in 2016 bvb

30 mei 2019

14u37

Een rechtbank in Ankara heeft vandaag 74 mensen veroordeeld tot levenslange celstraffen, voor hun betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. Onder de veroordeelden zijn ook voormalige helikopterpiloten van het leger. Dat meldt het staatspersagentschap Anadolu.

Sommige van de piloten worden ervan beschuldigd helikopteraanvallen uitgevoerd te hebben op het presidentiële paleis, het parlement en het hoofdkwartier van de politie in Ankara.

Voorts kregen 45 mensen celstraffen tot 18 jaar en werden 31 mensen vrijgesproken. De Turkse regering zegt dat de Turkse prediker Fethullah Gülen, die in de Verenigde Staten verblijft, achter de mislukte staatsgreep zit, waarbij meer dan 250 mensen om het leven kwamen.



In Turkije zitten meer dan 30.000 mensen in de gevangenis omdat ze banden zouden hebben met Gülen.