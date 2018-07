Turkije veroordeelt 72 militairen tot levenslang Redactie

12 juli 2018

15u15

Bron: dpa 2 Een rechtbank in Istanboel heeft 72 ex-militairen tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens hun betrokkenheid bij de dood van 34 mensen in de nacht van de mislukte staatsgreep in juli 2016. Dat deelde het staatspersbureau Anadolu mee. Alle 72 waren beschuldigd van een poging om de staat omver te werpen in een proces waarbij in totaal 143 soldaten terechtstonden.

Centraal in het proces stond de dood van 34 mensen op een van de drie bruggen over de Bosporus op 15 juli 2016, die door de putschisten was geblokkeerd. De brug werd later herdoopt in de "Martelarenbrug van 15 juli" als herdenking aan de 34 slachtoffers. In Turkije is de noodtoestand, die nog steeds van kracht is, kort na de couppoging uitgeroepen.

Meer dan 70.000 mensen zijn gearresteerd in de nasleep van de mislukte staatsgreep, en meer dan 110.000 mensen verloren hun job als ambtenaar of werden uit het leger gezet, aldus Anadolu.

Turkije acht de islamitische prediker Fethullah Gulen verantwoordelijk voor de coup, een vroegere bondgenoot van president Recep Tayyip Erdogan die in ballingschap in de VS leeft.