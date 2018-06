Turkije veroordeelt 1.500 mensen tot levenslang voor staatsgreep van 2016

Redactie

07 juni 2018

19u50

Bron: dpa

Exact 1.509 mensen zijn voor 171 verschillende rechtbanken veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen in verband met de mislukte staatsgreep van 2016 in Turkije. Dat heeft minister van Justitie Abdulhamit Gul laten weten aan het staatspersagentschap Anadolu. Mogelijk komen daar nog mensen bij, want 116 zaken zijn nog hangende.