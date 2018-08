Turkije verhoogt importtarieven op Amerikaanse goederen: tarief op wagens stijgt met 120 procent HR

15 augustus 2018

Bron: belga 29 Turkije heeft vandaag de importheffingen op een resem Amerikaanse producten verhoogd, van auto's tot tabak. Het land van president Erdogan gaat momenteel door een valutacrisis nu de lira in vrije val is. De Amerikaanse president Donald Trump had er nog een schepje bovenop gedaan met hogere importheffingen op Turks staal en aluminium.

De vergeldingsmaatregelen tegen de Amerikaanse tarieven verschenen vandaag in het Turkse staatsblad en zijn onmiddellijk van kracht. Zo gaat het tarief op Amerikaanse alcoholische dranken met 140 procent de hoogte in. Het importtarief op wagens stijgt 120 procent. Ook plastic, steenkool en gewassen staan op de lijst, net als schoonheidsproducten, tabak en papier.

Erdogan kondigde gisteren al aan dat zijn land Amerikaanse elektronische toestellen gaat "boycotten". Hij verwees daarbij naar de iPhone van Apple. "We gaan Amerikaanse elektronische toestellen boycotten. Als zij iPhones hebben, hebben anderen Samsung", speechte Erdogan. "Wij hebben Vestel Venus", klonk het, verwijzend naar het Turkse bedrijf Vestel Elektronik en de smartphone die het produceert. "We zullen zelf betere producten maken van wat we in het buitenland kopen, en ze in het buitenland verkopen."

Dispuut over dominee

De VS en Turkije liggen overhoop. De crisis is onder meer het gevolg van een dispuut tussen de VS en Turkije over dominee Andrew Brunson, die in 2016 in Turkije werd gearresteerd op beschuldiging van terrorisme en spionage. Naast sancties van beide kanten tegen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, kondigde president Donald Trump ook aan dat de importheffingen op aluminium en staal verdubbeld zouden worden tot respectievelijk 20 en 50 procent. Erdogan spreekt van een politiek complot tegen zijn land.

VS wijzen verantwoordelijkheid voor crisis in Turkije af

De regering van de Verenigde Staten ontkent verantwoordelijk te zijn voor de economische problemen in Turkije. "De economische problemen zijn niet pas ontstaan toen we op 1 augustus van dit jaar sancties afkondigden tegen twee personen", zei de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert, in Washington.

Een medewerker van de ambassade in de VS bezocht Brunson gisteren in de gevangenis. Zijn gezondheidstoestand is niet veranderd, zegt Nauert. De VS eisen van Turkije zijn onmiddellijke vrijlating. De advocaat van Brunson, Ismail Cem Halavurt, diende overigens beroep in tegen het huisarrest en het uitreisverbod van zijn cliënt, zei de advocaat dinsdagavond. Het gaat om een routineprocedure.

Turkse munt lira zinkt verder weg

De Turkse munt lira zinkt ondertussen verder weg. De lira gaat woensdagochtend een procent lager tot 6,43 lira per dollar. Zo wordt een deel van de kleine winst daags tevoren opnieuw tenietgedaan. De lira stond de voorbije dagen enorm onder druk als gevolg van zorgen over een groeiende inflatie en het oplopende handelsconflict tussen Turkije en de Verenigde Staten. Ook zijn er zorgen over de invloed die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank. Sinds begin dit jaar is 40 procent van de waarde van de lira tegenover de dollar verdampt. Ook de euro daalde woensdagochtend tot de diepste stand in goed een jaar tijd. De Europese eenheidsmunt ging voor 1,1317 dollar over de toonbank op de financiële markten.