Turkije toont eigen project voor nieuw gevechtsvliegtuig ADN

17 juni 2019

14u26

Bron: Belga 0 Op de vliegtuigbeurs Le Bourget heeft Turkije vandaag een model van zijn eigen gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie voorgesteld: de TF-X. Turkije oordeelt dat het "de beste in Europa" zal zijn. De Verenigde Staten bedreigen Turkije ermee geen F-35's te verkopen, als Ankara niet afziet van de aankoop van Russische luchtafweerraketten.

Momenteel gaat het nog maar om een maquette op echte schaal, van een tweemotorige straaljager. Het model is met veel bombarie voorgesteld aan het publiek op de luchtvaartbeurs. De boodschap is duidelijk: hoewel Turkije niet zou kunnen vliegen met het Amerikaanse toestel terwijl het wel een partnerland is sinds de lancering van het programma, zal Turkije zijn eigen hoogtechnologisch toestel hebben.

Zelfvoorzienend

"We hebben ons land beloofd dat dit de beste straaljager in Europa zal zijn", aldus de CEO van Turkisch Aerospace, Temel Koti. De publieke onderneming sloot een akkoord met het Britse BAE over het design van het toestel. Het bedrijf rekent erop het toestel te kunnen uitrusten met motoren van General Electric, tot Turkije zelf eigen motoren heeft ontwikkeld.



"De ontwikkeling van een sterke lokale en zelfvoorzienende defensie-industrie is een prioriteit van de Turkse regering", aldus Abdurrahman Can, viceminister van Defensie, die belast is met de defensie-industrie. Het project is gelanceerd in 2013, de eerste vlucht staat gepland in 2025. Drie jaar later moet het toestel in dienst worden genomen.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump gaf Turkije tijd tot 31 juli om af te zien van de aankoop van Russische S-400-luchtafweerraketten, die niet compatibel met de NAVO-systemen zijn. Geeft Ankara daar geen gevolg aan, zal Turkije niet langer worden beschouwd als een industriële partner voor de F-35, waarvan Turkish Aerospace delen van de centrale romp produceert. Turkije zal dan ook de honderd voorziene toestellen niet kunnen aankopen.

De TF-X zal op termijn geconfronteerd worden met concurrentie van het project voor een toekomstig luchtgevechtssysteem FCAS (of SCAF in het Frans), dat gedragen wordt door Frankrijk, Duitsland en Spanje, en het Britse project Tempest. "Europa kan het zich niet permitteren dezelfde systemen te herhalen", aldus nog de Turkse verantwoordelijke. "Op een gegeven moment zullen er toenaderingen zijn.”