Turkije stuurt vrouwelijke "terrorist" en drie kinderen naar Duitsland kv

18 januari 2020

03u05

Bron: Belga 1 Een vermoedelijke IS-strijdster en drie kinderen zijn vrijdag vanuit Turkije aangekomen op de luchthaven van Frankfurt, waar de vrouw is opgepakt. Dat laat de Duitse politie weten.

De 29-jarige vrouw kwam samen met een vijfjarige jongen en twee meisjes van twee jaar aan vanuit Istanbul. Ze wordt ervan verdacht zich te hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. De kinderen zijn opgevangen door de autoriteiten.

Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken had eerder gezegd dat het vier Duitse "terreurstrijders" zou terugsturen naar Duitsland. De autoriteiten gaven geen details over de vrouw en de drie kinderen.



Op 11 november begon Turkije vermoedelijke IS-strijders terug te sturen naar hun thuislanden. Volgens Ankara is Turkije "geen hotel" voor leden van IS en zullen de deportaties blijven doorgaan ook al nemen de thuislanden het burgerschap van de verdachten af.