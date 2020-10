Turkije stuurt omstreden onderzoeksschip opnieuw uit IB

12 oktober 2020

02u54

Bron: Belga 0 Het Turkse onderzoeksschip Oruc Reis vaart opnieuw uit naar de zone in de oostelijke Middellandse Zee die vorige maand nog voor grote spanningen tussen Turkije en Griekenland zorgde. Dat blijkt uit een mededeling die de Turkse marine gisteravond verspreidde.

Oruc Reis zal volgens een maritiem informatiebericht (Navtex) van 12 tot 20 oktober actief zijn in de regio, onder meer ten zuiden van Kastellorizo. Het eiland is één van de meest oostelijke van Griekenland en ligt op amper twee kilometer van Turkije.

Midden augustus was de Oruc Reis onder begeleiding van oorlogsschepen uitgevaren om naar gasbronnen te speuren in de regio. Dat zette de geladen relaties tussen Griekenland en Turkije helemaal onder hoogspanning. Uiteindelijk keerde het onderzoeksschip midden september terug naar Turkije.

Grenstwisten

Griekenland en Turkije twisten al jaren over de grenzen in het oosten van de Middellandse Zee, en dus de controle over mogelijke gasreserves onder de zeebodem. Griekenland stelde dat de Oruc Reis zich vorige maand in zijn exclusieve economische zone bevond.

Turkije betwist dat en betoogde dat het actief was in wateren die behoren tot het Turkse continentaal plat, de 'ondiepe' zone op zee nabij de Turkse kust.

