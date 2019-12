Turkije stuurt elf vermoedelijke jihadi's terug naar Frankrijk HR

09 december 2019

09u34

Bron: Belga 0 Buitenland Elf vermoedelijke Franse jihadi's, die gevangengehouden werden in Turkije, zijn teruggestuurd naar hun land. Dat zegt het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken.

“De uitzetting van buitenlandse terroristische strijders gaat door. Er zijn elf Franse burgers teruggestuurd”, zegt het ministerie in een communiqué. Een bron binnen het ministerie verduidelijkt dat de verwijderingen maandagvoormiddag zijn gebeurd.

De beslissing om de Fransen uit te wijzen, was al aangekondigd door het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken op 11 november. Ankara begon toen met het terugsturen van vermoedelijke buitenlandse jihadi's. Dat gebeurde ook al naar België, met twee IS-vrouwen.

Een bron dichtbij het dossier in Parijs gaf op 11 november aan dat de Fransen, die zouden uitgewezen worden door Turkije, vooral vrouwen waren. Sommige zitten al lang in de cel, andere kwamen recenter aan, zei de bron. Ze zullen opgepakt worden bij aankomst en worden voorgeleid bij een rechter, volgens het ‘protocol-Cazeneuve’. Dat akkoord uit 2014 regelt de politionele samenwerking tussen Parijs en Ankara, en zorgt ervoor dat jihadi's die vanuit Syrië via Turkije terugkeren, onmiddellijk opgepakt worden bij hun terugkeer.