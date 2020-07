Turkije start onmiddellijk voorbereidingen om Hagia Sophia te openen als moskee LH

11 juli 2020

16u03

De Turkse autoriteiten zijn zaterdag onmiddellijk begonnen met de voorbereidingen om de Hagia Sophia te openen als moskee. Het voormalige museum moet volledig compatibel worden gemaakt met de islam.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdag een besluit ondertekend waardoor de Hagia Sophia opnieuw kan worden gebruikt voor islamitische erediensten. Later op de dag maakte de president in een televisietoespraak ook al bekend dat de eerste gebeden in de Hagia Sophia op 24 juli gepland zijn.

Erdogan zei dat het tot zes maanden zou kunnen duren voor het historische gebouw volledig aangepast zal zijn voor islamitische gebeden. Erdogan liet wel weten dat de voormalige basiliek open zal blijven "voor iedereen, Turken en buitenlanders, moslims en niet-moslims".

Christelijke symbolen

De autoriteiten zijn begonnen met een inspectie van het gebouw, dat verschillende waardevolle christelijke symbolen telt. In 1934 werd het omgevormd tot museum, zodat de symbolen van de verschillende godsdiensten konden worden bewaard. Het gebouw is zaterdag gesloten voor het publiek, terwijl ambtenaren het hoofdgebouw en de vier minaretten in kaart brengen.

Onder meer de Russisch-orthodoxe kerk reageerde al misnoegd op het nieuws over de herbestemming. Ook vanuit Griekenland komt er kritiek op de beslissing.