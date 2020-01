Turkije start nieuwe aardgasboringen ter hoogte van Cyprus KVE

Bron: Belga 1 Turkije heeft zijn niet-geautoriseerde aardgasboringen ter hoogte van Cyprus voortgezet. Dat meldt de Cypriotische krant Phileleftheros.

Volgens de lokale krant doet het Turkse schip Yavuz al enkele dagen boringen in de zeebodem ten zuiden van de havenstad Limassol. Het is de zesde keer dat Ankara in de Exclusieve Economische Zone zonder toelating naar aardgas boort.

Voor dat gebied heeft de Cypriotische regering licenties verleend aan de Italiaanse energiereus Eni en het Franse Total. Nicosia noemde onlangs de Turkse handelingen "piraterij". De Europese Unie veroordeelde ze al meermaals en heeft al sancties uitgevaardigd.

Ankara erkent Cyprus niet en wijst het zoeken naar aardgas door dat land af, zolang de Turkse Cyprioten daar niet in toestemmen en de kwestie-Cyprus niet opgelost is. Turkije heeft van zijn kant dinsdag verhinderd dat Cyprus in Genève als waarnemer kan deelnemen aan een bijeenkomst van de Conferentie voor Ontwapening.