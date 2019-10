Turkije staat op punt om Noord-Syrië binnen te vallen, VS nemen niet deel en laten Koerden vallen Amerikanen vanochtend al begonnen met terugtrekking IB KVDS TT

07 oktober 2019

06u00

Bron: Belga, Reuters 12 Turkije is van plan om de al langer geplande operatie in het noorden van Syrië op te starten. De Amerikaanse soldaten die zich in Syrië bevinden, zullen zich tegelijkertijd terugtrekken uit de omgeving van de grens met Turkije. Dat maakt het Witte Huis bekend, na een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. Trump laat de Koerden in de regio daarmee de facto vallen.

Bedoeling van het Turkse leger is om een “veilige zone” te creëren in het noord-oosten van Syrië, waar nu nog de Koerdische YPG-militie actief is. Turkije ziet hen als een terroristische organisatie, terwijl de Koerden de VS net hielpen in het verslaan van terreurgroep IS.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis zouden de Verenigde Staten niet achter de Turkse operatie in Syrië staan en zou het Amerikaanse leger er niet aan deelnemen. “Het Amerikaanse leger zal niet meer in de onmiddellijke omgeving opereren na het verslaan van het territoriale ‘Kalifaat’ van IS”, klonk het in een mededeling van het Witte Huis. Zo krijgt Turkije nu vrij spel in de strijd tegen de Koerden. De Amerikaanse troepen zijn vanmorgen al begonnen met de terugtrekking uit te regio.



In ruil lijkt Amerikaans president Trump van zijn Turkse collega te belofte te hebben bekomen dat die zich zal bekommeren om de gevangen genomen IS-strijders. Het Witte Huis zegt in zijn mededeling dat Washington aan Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen heeft gevraagd om de gevangen IS-strijders op te nemen, maar dat die dat niet willen. “De VS zullen die niet vasthouden voor wat vele jaren kan duren en een grote kost kan zijn voor de Amerikaanse belastingbetaler”, klinkt het. “Turkije zal nu verantwoordelijk zijn voor alle IS-strijders die gevangen zijn genomen in het gebied de afgelopen twee jaar”, aldus nog het Witte Huis.

Ontmoeten

Tijdens het gesprek zouden de twee staatsleiders overeengekomen zijn om elkaar in november persoonlijk te ontmoeten, zo meldde het presidentieel paleis in Ankara gisterenavond laat in een verklaring. Dat zou gebeuren in Washington. Vanuit het Witte Huis kwam nog geen bevestiging van het telefoontje noch over de ontmoeting.

Zaterdag had Erdogan in een toespraak voor zijn partijgenoten gezegd dat het Turkse leger volledig voorbereid is op een snelle militaire interventie in het noordoosten van Syrië. Zo'n militaire operatie in Syrië kan al in de loop van de komende dagen worden opgestart, deelde hij toen ook mee: “vandaag of morgen”.

Koersverandering

Doelwit van het offensief zijn dus de Syrisch-Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), een Koerdische militie die het Syrische gebied ten oosten van de Eufraat grotendeels controleert. Terwijl de YPG voor Washington een belangrijke bondgenoot is in de strijd tegen de Islamitische Staat (IS), beschouwt Ankara de militie als een tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als een terreurorganisatie.

Volgens Erdogan ziet Turkije zich genoodzaakt om militair in te grijpen voor zijn eigen veiligheid, en opdat 2 miljoen ontheemde Syriërs zo snel mogelijk naar huis kunnen. Gisteren meldden lokale media al dat Turkije was gestart met de verplaatsing van soldaten en uitrusting naar de zuidoostelijke grens met Syrië. Dat de VS Turkije nu zijn zin lijkt te geven, betekent een opmerkelijke koersverandering in de Amerikaanse buitenlandse politiek in de regio.

“Een van meest destabiliserende acties mogelijk”

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een alliantie van Koerdische en Arabische strijders, waarschuwde vanochtend in een communiqué dat een Turkse militaire operatie in het noorden van Syrië jaren van vruchtbare strijd tegen IS teniet zou doen en het de nog levende leiders van de terreurorganisatie mogelijk maakt uit hun schuilplaats te komen.

Trump kreeg ook in de VS langs Democratische kant meteen kritiek op de mededeling. “Turkije toestaan Noord-Syrië binnen te trekken is een van de meest destabiliserende acties die we in het Midden-Oosten kunnen ondernemen. De Koerden zullen de VS nooit meer vertrouwen. Ze zullen op zoek gaan naar nieuwe allianties of onafhankelijkheid om zichzelf te beschermen. (Minister van Buitenlandse Zaken, red.) Pompeo faalt opnieuw.”

Allowing Turkey to move into Northern Syria is one of the most destabilizing moves we can do in the Middle East. The Kurds will never trust America again. They will look for new alliances or Independence to protect themselves. Pompeo has failed again. Ruben Gallego(@ RubenGallego) link