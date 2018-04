Turkije, Rusland en Iran gaan voor "duurzaam staakt-het-vuren" in Syrië SI

04 april 2018

17u14

Bron: Belga 2 De presidenten van Turkije, Rusland en Iran zijn woensdag tijdens een top in Ankara overeengekomen dat ze samen werk zullen maken van een "duurzaam staakt-het-vuren" in Syrië. Dat blijkt uit een mededeling die na afloop van de topontmoeting verspreid werd.

De presidenten Recep Tayyip Erdogan (Turkije), Vladimir Poetin (Rusland) en Hassan Rohani (Iran) maakten daarnaast ook afspraken over humanitaire hulp aan de burgers die getroffen worden door het conflict in Syrië. Ze "versnellen hun inspanningen om tot rust op het terrein te komen en om burgers te beschermen in de desescalatiezones en om een snelle toegang van humanitaire hulp in die zones te vereenvoudigen", zo luidt het.

De landen beklemtonen in hun mededeling voorts de "territoriale integriteit" van het land. Ze verzetten zich daarmee tegen "separatistische" plannen die de soevereiniteit van Syrië kunnen ondermijnen. "Onder het voorwendsel van de strijd tegen terrorisme, mag er geen nieuwe realiteit op het terrein gecreëerd worden", zo klinkt het nog.

Turkije, Rusland en Iran zijn alle drie aanwezig in Syrië, maar ze vertegenwoordigen niet dezelfde belangen. Rusland en Iran steunen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, terwijl Turkije verschillende rebellengroepen steunt. Tegelijkertijd voert Turkije in Afrin, het noorden van Syrië, ook een omstreden offensief uit tegen de Koerdische militie YPG, dat door Ankara als een terroristische organisatie wordt bestempeld.

Wederopbouw

Erdogan beloofde wel dat hij in Noord-Syrië snel aan een wederopbouw wil beginnen. "Laat ons in veilige gebieden woningen bouwen. Laat ons de mensen bevrijden uit de tenten en containers", verklaarde Erdogan. Ook Poetin benadrukte het belang van de opbouw van infrastructuur. "Russische ondernemingen zijn daar al actief bij betrokken", klonk het.

De volgende ontmoeting tussen de drie leiders zal in Teheran plaatsvinden, zo werd nog meegedeeld. Een specifieke datum daarvoor lijkt nog niet vastgelegd.