Turkije, Rusland, Duitsland en Frankrijk houden top over Syrië KVDS

27 oktober 2018

07u56

Bron: Belga 0 De staats- en regeringsleiders van Turkije, Duitsland, Frankrijk en Rusland komen vandaag in Istanbul samen om zich te buigen over het conflict in Syrië.

De regeringsleiders discussiëren onder meer over een gedemilitariseerde bufferzone in de noordwestelijke provincie Idlib, zo meldt het Turkse nieuwsagentschap Anadolu.

Bufferzone

Rusland en Turkije kwamen vorige maand overeen om een bufferzone in te stellen tussen het Syrische leger en het gebied dat in handen is van de rebellen in Idlib, aan de Turkse grens. De Russische president Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zullen in de marge van de top ook bilaterale gesprekken voeren, melden Russische staatsmedia. Ook de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel wonen de topconferentie bij.





Turkije verwacht dat de top een weg naar een politieke oplossing voor het conflict kan aanwijzen, en zo mogelijk ook de aanzet geeft tot het opzetten van een commissie die een nieuwe grondwet voor Syrië ontwerpt. Dat zegt de woordvoerder van Erdogan, Ibrahim Kalin.