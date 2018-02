Turkije roept Rusland en Iran op, het "Syrische regime te stoppen" HR

23 februari 2018

13u43

Bron: Belga 2 Turkije roept Rusland en Iran, de twee grote steunpilaren van Syrisch president Bashar al-Assad, op om "het Syrische regime af te stoppen".

Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu vandaag gezegd. De Turkse minister vindt dat het regeringsoffensief in Oost-Ghouta en de jihadistenprovincie Idlib "in tegenspraak" is met de door Rusland, Iran en Turkije beklonken Astana-akkoorden over Syrië. Maar intussen zijn er ook berichten over burgerdoden als gevolg van de Turkse militaire invasie in het noorden van Syrië, gericht tegen de Syrische Koerden. Die hebben op hun beurt deze week een samenwerkingsakkoord bereikt met Damascus.