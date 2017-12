Turkije probeert VN te bewegen om Amerikaanse Israël-stap te verwerpen

KVE

16u48

Bron: Belga

AFP

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat zijn land stappen aan het ondernemen is om de Verenigde Naties, ofwel via de Veiligheidsraad ofwel via de Algemene Vergadering, te bewegen om de Amerikaanse beslissing, Jeruzalem te aanvaarden als hoofdstad van Israël, nietig te verklaren. In principe kan de VN niet anders, tenzij de organisatie haar eigen resoluties met betrekking tot het statuut van Jeruzalem verwerpt.