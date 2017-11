Turkije pakt 93 buitenlanders op wegens vermoedelijke banden met IS ADN

11u08

Bron: Belga 1 AP Archiefbeeld. De Turkse politie heeft in Istanboel en in het zuiden van het land in totaal 93 buitenlanders opgepakt die ervan verdacht worden banden te hebben met de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat wordt vandaag gemeld door Anadolu, het door de Turkse overheid gecontroleerde nieuwsagentschap.

In verschillende wijken in de stad Istanboel werden in totaal 82 vermoedelijke IS-sympathisanten opgepakt. Bij een andere politieactie in de zuidelijke provincie werden nog eens elf Syriërs opgepakt.

Gisteren had de politie ook al 101 mensen opgepakt in de hoofdstad Ankara. Ook toen ging het volgens de Turkse overheid om vermoedelijke IS-sympathisanten.

Turkije werd in 2015 en 2016 herhaaldelijk getroffen door aanslagen die opgeëist werden door IS. De terreur op nieuwjaarsdag in Istanboel kostte aan 39 mensen het leven. Sindsdien voert Turkije regelmatig raids uit tegen de groep, waarbij al honderden mensen werden opgepakt.