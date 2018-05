Turkije pakt 150 soldaten op wegens banden met Gülen-beweging en betrokkenheid bij staatsgreep TT

11 mei 2018

13u53

Bron: Belga 4 De Turkse politie heeft 150 soldaten opgepakt die banden zouden hebben met de prediker Fethullah Gülen, die volgens Ankara achter de mislukte staatsgreep van juli 2016 zat. Da t is meegedeeld door het Turkse nieuwsagentschap Anadolu.

Eerder deze week had Turkije al meer dan 100 militairen opgepakt omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij die mislukte coup. In totaal zijn sinds die poging tot staatsgreep al meer dan 6.000 soldaten gearresteerd. Er werden ook al meer dan 7.500 militairen de laan uitgestuurd.

Minister van Defensie Nurettin Canikli deelde vorige maand mee dat in het Turkse leger nog altijd 3.000 mensen in verband gebracht kunnen worden met Gülen.

In Turkije is al bijna twee jaar een noodtoestand van kracht. In die periode zijn meer dan 130.000 mensen - onder wie ook rechters en leerkrachten - ontslagen of op non-actief gezet. Tienduizenden mensen werden opgepakt.