Turkije overlegt met VS en Iran om spanningen te verminderen

06 januari 2020

14u42

Bron: anp 0 Turkije wil zich inzetten om de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten te doen verminderen. Minister Mevlut Cavusoglu (Buitenlandse Zaken) heeft gebeld met zijn collega's in Washington en Teheran. "We blijven de komende dagen samenwerken met andere landen om dit probleem op te lossen of spanningen te de-escaleren."

De toch al bekoelde relatie tussen Iran en de VS is nog verder verslechterd na de dood van de Iraanse topmilitair Qassem Soleimani. Hij kwam om het leven bij een Amerikaanse aanval in Irak. Iran reageerde woedend en heeft aangekondigd zijn dood te zullen vergelden.

De crisis heeft geleid tot koortsachtig overleg tussen meerdere landen. Cavusoglu zei dat de crisis verder besproken zal worden als de Russische president Vladimir Poetin woensdag een bezoek brengt aan Turkije. Ook zou de Turkse president Erdogan al overleg hebben gevoerd met leiders in Iran, Irak, Frankrijk en Qatar.

"Onze gedeelde zorg is dat Irak verandert in een conflictgebied voor andere landen", zei Cavusoglu. "Dat vormt een groot risico voor Irak en onze regio." De minister kreeg ook de vraag of zijn land bereid is te bemiddelen tussen Teheran en Washington. Hij zei dat Turkije alle stappen wil ondersteunen die de spanning kunnen doen afnemen.

