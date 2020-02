Turkije opent onderzoek naar vliegtuigcrash

06 februari 2020

Het Turkse gerecht heeft een onderzoek geopend naar het vliegtuigongeval dat zich gisteren in Istanbul voordeed. Volgens de Turkse staatszender TRT is er ook een onderzoek wegens mogelijke nalatigheid geopend tegen de twee piloten van het vliegtuig, maar die informatie is nog niet door het parket bevestigd.