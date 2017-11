Turkije ontkent Washington geld te hebben aangeboden voor Gülen jv

Bron: belga 0 REUTERS Fethullah Gülen. De Turkse ambassade in Washington heeft gisteren (plaatselijke tijd) ontkend dat Ankara de VS miljoenen dollars zou hebben aangeboden om prediker Fethullah Gülen uit te leveren.

Amerikaanse media hadden vrijdag gemeld dat Turkije de vroegere veiligheidsadviseur van president Donald Trump, Michael Flynn, vijftien miljoen dollar zou hebben geboden voor de uitlevering van Gülen. Ankara verdenkt hem ervan achter de mislukte coup van 2016 te zitten, de man leeft in ballingschap in de VS.

"Alle beschuldigingen dat Turkije zijn toevlucht zou hebben gezocht tot middelen die buiten de rechtsstaat vallen voor de uitlevering zijn volkomen vals, belachelijk en ongegrond, twitterde de Turkse ambassade in Washington.

Ook de advocaten van Flynn hebben de berichten al "onzin" genoemd.