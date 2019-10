Turkije ontkent dat leger het noorden van Syrië is binnengevallen Koerdische regering roept burgers op om gebied te verdedigen ADN TTR

09 oktober 2019

10u50

Bron: Belga, anp 76 Het Turkse leger spreekt berichten tegen dat het het noordoosten van Syrië is binnengetrokken. Maar volgens de Turkse autoriteiten worden wel de laatste voorbereidingen getroffen voor een invasie. De aanvoer van troepen en materieel is inmiddels voltooid. Turkse militairen hebben met zwaar materieel een deel van de grensmuur verwijderd, aldus een functionaris die reageerde op berichten dat het leger de grens met Syrië was overgestoken.

De Turkse regering had eerder al gezegd dat het offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië “binnenkort” zou beginnen. Ook de met Turkije verbonden Syrische rebellen verplaatsten hun troepen naar het betrokken gebied.

Het offensief richt zich tegen Koerdische troepen ten oosten van de Eufraat. De Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) controleren daar een groot gebied aan de grens met Turkije. Ankara beschouwt de militie als een terreurorganisatie.



De YPG is tegelijk een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) in Syrië. Washington heeft echter aangekondigd zijn troepen uit het betrokken grensgebied terug te trekken.

Koerdische regering roept op tot mobilisatie

De Koerdische regering in het noordoosten van Syrië heeft burgers opgeroepen om het gebied te verdedigen bij een aanval van Turkije. Algemeen wordt aangenomen dat die op handen is. “We kondigen drie dagen van algemene mobilisatie aan in het noorden en oosten van Syrië”, aldus een verklaring waarin alle burgers worden opgeroepen om “naar de grens met Turkije te gaan... om zich te verzetten tijdens dit gevoelige historische moment.”

Ook Koerden in de rest van Syrië en in het buitenland worden opgeroepen om te protesteren tegen het geplande offensief van Ankara. De Turkse regering had eerder gezegd dat een offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië “spoedig” zou beginnen.

In de stad Akcakale in de provincie Sanliurfa werd vandaag een konvooi gezien van een tiental voertuigen. Het konvooi vervoerde bouwmateriaal en is naar de grens gestuurd om er de militaire eenheden te versterken, aldus het Turkse staatspersagentschap Anadolu. Gisterenavond stuurde het Turkse leger ook al versterkingen naar de grens, waaronder tanks.

“Maximale terughoudendheid”

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, riep alle partijen in het noordoosten van Syrië op tot "maximale terughoudendheid". Hij pleitte ervoor dat burgers en civiele instellingen beschermd moeten worden en dat de humanitaire toegang tot noodlijdenden bewaard blijft. Volgens Guterres kan enkel een door de VN gesteund politiek proces vrede brengen, en bestaat er geen militaire oplossing.

