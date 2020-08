Turkije ontdekt grootste gasveld "uit zijn geschiedenis" in Zwarte Zee AW

21 augustus 2020

15u13

Turkije heeft in de Zwarte Zee "het grootste" veld aan aardgas gevonden "uit zijn geschiedenis", zegt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vrijdag.

Volgens Erdogan gaat het om een voorraad aardgas van 320 miljard kubieke meter. De president stelde ook dat de ontdekking zeer belangrijk is voor de toekomst van Turkije, dat bijna volledig afhangt van import voor zijn energieproductie.



Erdogan meldt nog dat het aardgasveld aangetroffen werd in de exploratieput Tuna-1. Volgens hem bleek uit de eerste vaststellingen dat het veld deel mogelijk deel uitmaakt van een veel grotere reserve, maar het Turkse staatshoofd gaf daarover geen verdere details.



Turkije zal in de komende maanden de zoekoperaties in het oosten van de Middellandse Zee nog opvoeren, hoewel de Europese Unie (EU) had gevraagd om dat net niet te doen vanwege de groeiende spanningen tussen Turkije, Cyprus en Griekenland rond betwiste gebieden in de Middellandse Zee.

Toenemende gasexploraties

Twee weken geleden stuurde Turkije het onderzoeksschip Oruç Reis, begeleid door oorlogsschepen, naar een zone die Griekenland opeist, wat zorde voor een escalatie van de spanningen tussen beide landen.

De ontdekking van grote gasvelden de afgelopen jaren in het oosten van de Middellandse Zee heeft de honger van onder meer Cyprus, Turkije en Griekenland aangewakkerd. Turkije besliste unilateraal om het aantal gasexploraties uit te breiden, wat tot veel kritiek leidde van de buurlanden en de EU.