Turkije omsingelt de Koerden in Syrië: meer dan 300.000 mensen van buitenwereld afgesloten IVI

13 maart 2018

17u09

Bron: Belga 7 Bijna twee maanden na het begin van hun offensief tegen de Koerdische militie YPG in Noord-Syrië hebben de Turkse strijdkrachten de stad Afrin sinds gisterenavond volledig omsingeld. Dat heeft het staatspersbureau Anadolu meegedeeld onder aanhaling van militaire kringen. Volgens de Britse website Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) zijn meer dan 300.000 mensen in Afrin van de buitenwereld afgesloten.

In Afrin is de humanitaire situatie de voorbije weken steeds slechter geworden. De Turkse troepen hebben er de stroom- en watervoorzieningen afgesneden. De afgelopen dagen zijn volgens het SOHR al duizenden mensen voor de Turkse invasie gevlucht.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beticht de YPG (Volksbeschermingseenheden) ervan, "mensen als levend schild te gebruiken". De Turkse strijdkrachten hebben bij hun operatie tot dusver "3.400 terroristen geneutraliseerd", zegt hij. "En we staan op het punt om Afrin binnen te marcheren." De president benadrukt opnieuw dat het er niet om gaat om Afrin blijvend te bezetten.

De Turkse strijdkrachten en hun Syrische bondgenoten waren op 20 januari Operatie Olijftak tegen de YPG begonnen. Erdogan had aangekondigd de stad Afrin te belegeren om alle hulp aan de "terreurorganisatie" van buitenaf te blokkeren. Turkije beschouwt de YPG wegens zijn banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK als een terroristische organisatie. Ankara argumenteert dat de Operatie Olijftak geen schending vormt van het internationaal recht. Heel wat Westerse landen hebben daarover hun twijfels geuit.

Oost-Ghouta

In de rebelleneclave Oost-Ghouta zijn naar schatting 400.000 mensen door regeringstroepen ingesloten. Wegens de gevechten en de blokkade is de humanitaire toestand daar eveneens rampzalig. Voor het eerst hebben grotere aantallen burgers Oost-Ghouta kunnen verlaten. Meer dan 150 mensen werden naar de vlakbij gelegen hoofdstad Damascus gebracht, aldus de regimekritische SOHR en regeringsgezinde media. Televisiebeelden toonden vooral bejaarden, vrouwen, kinderen en gewonden, die dringend medische zorg nodig hadden. Uit Syrische militaire kringen is vernomen dat zieken en gewonden uit de stad Douma medische verzorging zullen krijgen in Damascus.

Syrische regeringstroepen zijn er ruim drie weken geleden een offensief begonnen tegen Oost-Ghouta. Meer dan de helft van het gebied werd veroverd. Sinds het begin van het offensief zijn er volgens het SOHR rond de 1200 mensen door luchtaanvallen en artilleriegeschut omgekomen. De Verenigde Naties hadden gisteren opgeroepen meer dan 1000 zieken en gewonden zo snel mogelijk uit Oost-Ghouta te evacueren.