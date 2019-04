Turkije niet van plan om wapendeal met Rusland te annuleren ADN

03 april 2019

21u45

Bron: Belga 0 Turkije komt niet terug op de aankoop van het Russische luchtverdedigingssysteem S-400. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu vandaag in antwoord op vorderingen uit Washington verklaard.

Vooruitlopend op een NAVO-bijeenkomst in Washington zei hij dat Turkije niet kan worden gedwongen om te kiezen tussen het Westen en Rusland.

Hij waarschuwde er meteen voor dat het voorbeeld van het conflict in Oekraïne heeft laten zien waartoe dergelijke zaken kunnen leiden. Het Russische luchtverdedigingssysteem S-400 moet niet compatibel zijn met NAVO-systemen, zei hij voorts. Het is een verdedigingssysteem voor eigen gebruik. De S-400 is een "gedane zaak”.

Onaanvaardbaar

De deal tussen Ankara en Moskou heeft de Turkse NAVO-bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, van streek gemaakt. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft deze week uit ongenoegen over de installatie van het Russische luchtverdedigingssysteem de levering van onderdelen voor het gevechtsvliegtuig F-35 aan Turkije opgeschort. Zolang de Turkse regering geen afstand doet van het Russische luchtverdedigingssysteem S-400, worden de leveringen en activiteiten rond de F-35 opgeschort, zei Defensie in Washington.

De Verenigde Staten hebben duidelijk gemaakt dat de aankoop van het S-400-systeem door Turkije onaanvaardbaar is.

Gevoelige data

De aankoop van het systeem uit Rusland is al langer een groot twistpunt tussen de VS en Turkije. Washington vreest dat Rusland via het luchtverdedigingssysteem aan gevoelige data over de F-35's zou geraken. De Amerikaanse regering wil Turkije in plaats daarvan haar luchtverdedigingssysteem met Patriot-raketten verkopen.